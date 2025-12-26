Milan tre big in scadenza fra un anno | il punto sul rinnovo di Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 in rossonero dall'estate 2023, non è un titolare fisso del Milan di Allegri. Contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2027). Che voci circolano sul suo rinnovo?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan in chiusura per Fullkrug, idee Süle e Disasi per la difesa. Thiago Silva vicino al Porto; Dejan Stankovic torna in panchina: ufficiale la nuova squadra
Divock Origi lascia il Milan dopo tre anni e mezzo - Il centravanti belga, classe 1995, era arrivato in rossonero nell'estate 2022 come rinforzo offensivo ... milannews.it
Origi, storia finita col Milan: il centravanti belga, in scadenza di contratto a giugno 2026, ha firmato la risoluzione del contratto - Origi, storia finita col Milan: il centravanti belga, in scadenza di contratto a giugno 2026, ha firmato la risoluzione del contratto È calato definitivamente il sipario sull’avventura di Divock Origi ... milannews24.com
Milan, un big finalmente pronto al rinnovo: tifosi in visibilio - La notizia del possibile rinnovo del contratto di un giocatore cardine del Milan alimenta l'entusiasmo dei tifosi rossoneri. spaziomilan.it
Il Milan lavora per blindare la porta in vista dei prossimi anni La società si sta guardando intorno, ma intanto non perde di vista l'obiettivo numero uno: trattenere Mike Maignan Il portiere francese ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e il suo futuro lo - facebook.com facebook
-, ` : L’attaccante belga e il club rossonero si sono accordati per interrompere il contratto in scadenza a giugno #Milan #Origi #Sportitalia x.com
