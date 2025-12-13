Milan vale la pena cedere Loftus-Cheek? Una decisione da prende non a cuor leggero

Il mercato di gennaio si avvicina, e il Milan si confronta con una decisione cruciale: cedere o meno Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha attirato l'attenzione di diversi club, rendendo la scelta difficile e strategica per il futuro dei rossoneri. Una decisione da valutare con attenzione, considerando gli aspetti tecnici e di rosa.

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek potrebbe essere uno dei giocatori rossoneri più cercati durante gennaio. Vale la pena cederlo? Ecco la nostra analisi.

