Via Antonio del Pollaiolo al via i lavori per la sicurezza dell’incrocio

A partire da lunedì 26 gennaio, avranno inizio i lavori del secondo lotto del progetto di messa in sicurezza in via Antonio del Pollaiolo. L’intervento mira a migliorare la sicurezza dell’incrocio, garantendo condizioni più sicure per pedoni e automobilisti. L’intervento si inserisce in un percorso di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali della zona. La collaborazione tra autorità e cittadini è fondamentale per il buon esito dei lavori.

Da lunedì 26 gennaio inizieranno i lavori del secondo lotto del progetto di messa in sicurezza in via Antonio del Pollaiolo. Si tratta di un intervento di miglioramento dell'incrocio con via Cigoli e via Sant'Angelo con particolare attenzione ai pedoni. Sono previsti la realizzazione ex novo di.

