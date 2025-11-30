Chiusura notturna di Ponte al Pino lavori in via delle Panche e del Pollaiolo | tutti i cantieri della settimana
L’asfaltatura dopo lavori di Publiacqua in via delle Panche e interventi per la sicurezza stradale in via Antonio del Pollaiolo. Ma anche indagini georadar con chiusura notturna in piazza Vasari-Ponte al Pino, nuovi allacci in via Biagini e via di Caciolle. Solo alcuni dei provvedimenti legati ai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
L' eco di Altavilla Vicentina | Chiusura notturna dell’ultimo tratto di Via Vicenza - facebook.com Vai su Facebook
GALLERIA VIA ANTICA DI FRANCIA Chiusura notturna per lavori In Città Metropolitana di Torino SS589var-Circonvallazione di Avigliana orario: 23:00-05:00 in entrambe le direzioni dal 24.11.2025 ore 23:00 al 27.11.2025 ore 05:00 Vai su X
Sostituzione di Ponte al Pino a Firenze, iniziati i primi lavori: il cronoprogramma - Il nuovo Ponte al Pino sarà realizzato da RFI, in stretta collaborazione con le istituzioni locali, per integrare al meglio mobilità ferroviaria, stradale e sostenibile. Segnala 055firenze.it
Ponte al Pino, comincia la rincorsa. Un anno per la sostituzione completa. Piazza Vasari, progetto con i cittadini - Sono partite le attività di cantiere, la prossima estate il periodo clou con la chiusura parziale al traffico. Da msn.com
Ponte al Pino, giù 21 alberi: addio bagolari, lecci e aceri - Rfi li ripianterà a insieme ad altri 10 fra parco del Mensola e via del Mezzetta ... Secondo msn.com