Verso il Giorno della Memoria Da via Mazzini a via Bologna I bimbi puliscono le Pietre d’inciampo

In occasione del Giorno della Memoria, le scuole si sono impegnate nella cura delle 15 Pietre d’inciampo installate lo scorso gennaio in via Mazzini. Un gesto simbolico che coinvolge i bambini, impegnati nella pulizia e nel rispetto delle pietre, per mantenere viva la memoria delle vittime dell’Olocausto. Questa iniziativa sottolinea l’importanza di educare le nuove generazioni alla memoria storica in modo semplice e rispettoso.

Hanno preso il via le manifestazioni per il Giorno della Memoria con la presa in cura da parte delle scuole delle 15 Pietre d'inciampo posate a gennaio dell'anno scorso in via Mazzini. Di fronte alla Sinagoga, esattamente al civico 88 di via Mazzini, ieri mattina la classe VB del Perlasca (plesso primaria Mosti), ha preso in carico le cinque pietre dedicate alla famiglia Fink-Bassani-Lampronti. A seguire, al civico 14, la IV B del liceo Dosso Dossi si è occupata delle cinque pietre dedicate alla famiglia Rietti-Cavalieri. L'opera si concluderà domani alle 12.30 davanti al civico 85 con l'intervento della classe II D della Dante Alighieri sulle cinque pietre dedicate alla famiglia Forti-Jesi-Lampronti.

