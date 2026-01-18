Dalle pietre d' inciampo alla cerimonia | ecco le iniziative per il Giorno della Memoria

Il Giorno della Memoria si rinnova con una serie di iniziative culturali, a partire dalla posa delle pietre d'inciampo il 21 gennaio. Gli eventi, che culmineranno con la cerimonia del 27 gennaio alla Risiera di San Sabba, proseguiranno fino al 3 febbraio, offrendo momenti di riflessione e memoria. Un programma volto a mantenere vivo il ricordo delle vittime dell’Olocausto attraverso incontri e commemorazioni.

Inizierà con la posa delle pietre d'inciampo mercoledì 21 gennaio la serie di eventi culturali nell'ambito della Giornata della Memoria, che culmineranno con la cerimonia del 27 gennaio, anche quest'anno a numero chiuso, nella Risiera di San Sabba, e ulteriori appuntamenti fino al 3 febbraio. Gli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Verso il 'Giorno della Memoria': ricco calendario di iniziative (e nuove 'Pietre d'inciampo')

In occasione del Giorno della Memoria, Ferrara si appresta a promuovere un ricco calendario di iniziative dedicate alla memoria storica. Eventi e incontri coinvolgeranno diverse istituzioni, offrendo spazi di approfondimento e riflessione. Tra le novità, l’installazione di nuove ‘Pietre d’inciampo’ che contribuiscono a mantenere vivo il ricordo. Un’occasione per ricordare e riflettere sull’importanza di preservare la memoria collettiva.

Il Giorno della Memoria. La Provincia consegna trenta pietre d’inciampo: "Teniamo vivo il ricordo"

In occasione del Giorno della Memoria, la Provincia ha consegnato trenta Pietre d’Inciampo, simboli di memoria e rispetto. La cerimonia, alla presenza delle autorità locali, sottolinea l’importanza di preservare la memoria storica e contrastare i negazionismi. Le pietre saranno posate nei Comuni come segno tangibile di ricordo e di impegno civile, affinché le atrocità della Shoah rimangano sempre vive nella coscienza collettiva.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Anche quest’anno Trieste ricorderà le vittime della Shoah con la posa, mercoledì, di 20 nuove pietre d’inciampo - facebook.com facebook

#VENEZIA Posate 13 nuove Pietre d’Inciampo a Venezia, a Trivignano e per la prima volta anche a Marghera. Piccoli segni d’ottone davanti alle case da cui uomini, donne e bambini veneziani furono strappati alla loro vita quotidiana per essere deportati ne x.com