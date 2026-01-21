Verona il 14enne Diego Baroni sparito da 10 giorni | una pista sconvolgente

Il 14enne Diego Baroni è scomparso da Verona da dieci giorni. La mattina del 14 gennaio, alle 6.45, il ragazzo è uscito di casa per recarsi a scuola come di consueto. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione e attenzione tra familiari e autorità, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti e le circostanze della sua sparizione.

Alle 6.45 di un lunedì d'inverno Diego Baroni è uscito di casa come ogni altro giorno per andare a scuola. Zaino in spalla, berretto calato sulla testa, la normalità dei quattordici anni di oggi. Dieci giorni dopo, però, di quel ragazzo alto un metro e ottanta, promessa del basket veronese, restano solo tracce digitali, ipotesi investigative e un'intera comunità che trattiene il fiato in attesa di notizie. Diego è scomparso il 12 gennaio da Pozzo di San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona. Doveva raggiungere l'istituto professionale Giorgi, che frequenta al primo anno, ma a scuola non è mai arrivato.

