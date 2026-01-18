diego baroni scomparso a 14 anni da giorni da verona i video su tiktok e la pista che porta a milano

Diego Baroni, 14 anni, è scomparso dal Veronese il 12 gennaio e potrebbe trovarsi a Milano. Le ricerche sono in corso e gli investigatori stanno cercando di rintracciarlo. Sono stati diffusi video su TikTok e altre piste per cercare di capire la sua posizione e assicurarsi della sua sicurezza.

C’è apprensione per Diego Baroni, 14enne scomparso lo scorso 12 gennaio da Verona. Di lui non si hanno più notizie dalla mattina di quel lunedì in cui avrebbe dovuto prendere il solito bus che lo porta a scuola. È stato aperto un fascicolo d’indagine, gli investigatori monitorano i suoi movimenti sui social mentre il suo cellulare è stato agganciato a Milano. Sono ore di grande paura a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, comune di origine di Diego Baroni, scomparso da giorni. La famiglia del 14enne e tutta la comunità locale vivono momenti di apprensione per le sorti del giovane di cui non si hanno notizie dalla mattina del 12 gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Diego Baroni, 14 anni di Verona, è scomparso da lunedì. Le indagini hanno rilevato che il suo telefono è stato agganciato a Milano, e sono emersi alcuni video su TikTok. Diego, studente dell’istituto tecnico Giorgi di Verona e originario di San Giovanni Lupatoto, è attualmente ricercato da sei giorni. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del suo allontanamento, con l’obiettivo di ritrovarlo in sicurezza.

Sono ancora in corso le ricerche di Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso lunedì 12 gennaio a San Giovanni Lupatoto, Verona. Si pensa che possa trovarsi a Milano e, prima della scomparsa, aveva condiviso alcuni video su TikTok. Le autorità collaborano con le famiglie e i testimoni per rintracciare il giovane e fare luce sulla sua scomparsa.

