Diego Baroni scomparso da Verona Il telefono del 14enne agganciato a Milano e i video su TikTok

Diego Baroni, 14 anni di Verona, è scomparso da lunedì. Le indagini hanno rilevato che il suo telefono è stato agganciato a Milano, e sono emersi alcuni video su TikTok. Diego, studente dell’istituto tecnico Giorgi di Verona e originario di San Giovanni Lupatoto, è attualmente ricercato da sei giorni. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del suo allontanamento, con l’obiettivo di ritrovarlo in sicurezza.

Di Diego Baroni, 14 anni, non si hanno notizie da lunedì. L’adolescente, studente dell’istituto tecnico Giorgi di Verona e scomparso ormai da sei giorni, è originario di San Giovanni Lupatoto – nel Veronese – ma a seguito di alcune segnalazioni le ricerche del giovane si stanno concentrando anche su Milano. Le ricerche sono condotte dal nucleo operativo di Verona in contatto con i colleghi del comune veneto e di quello meneghino, anche se per il momento la scomparsa di Baroni è avvolta nel più totale mistero. Il telefono. Il cellulare del ragazzino ha agganciato due volte un’antenna nel centro del capoluogo lombardo, ma il dispositivo – a quanto riferiscono gli agenti – non è acceso da lunedì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Diego Baroni, nessuna notizia del 14enne scomparso: “Ha condiviso video su TikTok, potrebbe essere a Milano”

Le ricerche per Diego Baroni, il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio, continuano senza esito. Dopo aver condiviso un video su TikTok, si ipotizza che possa essere a Milano. La famiglia e le autorità monitorano attentamente ogni possibile indizio per ritrovare il ragazzo.

Diego Baroni, si scava su TikTok per trovare il 14enne scomparso da 5 giorni: «Potrebbe aver pubblicato video con un altro profilo»

Diego Baroni, coinvolto nelle ricerche del 14enne scomparso da cinque giorni a San Giovanni Lupatoto, viene monitorato su TikTok. Si ipotizza che possa aver condiviso video tramite altri profili sul social cinese. La collaborazione tra le forze dell'ordine e le piattaforme digitali mira a raccogliere indicazioni utili per rintracciare il ragazzo e chiarire le circostanze della scomparsa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Diego Baroni, di San Giovanni Lupatoto, è uscito di casa per andare all'istituto professionale che frequenta ma non si è mai presentato. - facebook.com facebook

Scomparsa Diego Baroni, il giallo del post su TikTok: le ultime tracce del 14enne a Milano x.com