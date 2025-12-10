Parcheggi e spazi pubblici la Regione finanzia i Comuni Boni | Risorse a servizio delle comunità
La Regione Toscana ha stanziato quasi 5 milioni di euro per finanziare parcheggi e spazi pubblici nei Comuni, offrendo un impulso importante allo sviluppo delle comunità locali. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità della vita e a valorizzare il patrimonio urbano, mettendo a disposizione risorse strategiche per progetti di riqualificazione e mobilità sostenibile.
FIRENZE – Una boccata d’ossigeno per i territori. La Giunta regionale della Toscana ha sbloccato risorse per quasi 5 milioni di euro. L’obiettivo è finanziare interventi mirati su piccole infrastrutture, considerate però vitali per la quotidianità delle comunità locali. La proposta arriva dall’assessore alle infrastrutture, Filippo Boni. La filosofia alla base del provvedimento è chiara: ridare dignità alle aree lontane dai grandi centri urbani. “Abbiamo scelto di rimettere al centro ciò che conta”, ha spiegato Boni. Si punta a una “Toscana diffusa” che non lascia indietro nessuno, tendendo la mano alle fragilità dei paesi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
