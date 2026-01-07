La Uisp Grosseto ha condiviso il bilancio annuale, evidenziando risultati positivi e alcune criticità. Il presidente Massimo Ghizzani ha sottolineato la soddisfazione per le attività svolte, ma anche la necessità di trovare nuovi spazi per migliorare ulteriormente i servizi offerti. Questa richiesta riflette l’impegno dell’associazione nel garantire un ambiente adeguato alle esigenze dei propri iscritti e della comunità locale.

Molta soddisfazione per il bilancio annuale ma anche qualche rammarico da parte della Uisp Grosseto. Ne parla il presidente Massimo Ghizzani. "Siamo soddisfatti perché c’è affluenza ai nostri corsi – spiega –. Abbiamo dei prezzi vantaggiosi rispetto al mercato sportivo normale nelle palestre, siamo competitivi anche a livello di istruttori. Abbiamo però un rammarico: c’è necessità di avere nuove strutture che ci potrebbero garantire un aumento dei tesserati. Vorremmo dare la possibilità alle persone in lista di attesa di fare le attività di cui hanno voglia o bisogno. Facciamo attività sportiva nelle palestre scolastiche e chiaramente dipendiamo dai dirigenti scolastici e non possiamo fare tutto ciò che vorremmo perché dobbiamo rispettare regole ed orari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Adesso abbiamo bisogno di nuovi spazi"

