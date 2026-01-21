Vende una casa senza che il proprietario sapesse nulla | la truffa

Un uomo di 44 anni ha venduto un appartamento a Napoli senza il consenso del proprietario. Inquilino dell’immobile in via Cariteo, nel quartiere Fuorigrotta, ha convinto il proprietario di 79 anni a permettergli lavori di ristrutturazione, poi ha proceduto alla vendita illegale. Si tratta di una truffa che evidenzia i rischi legati alla gestione immobiliare e alla tutela dei proprietari.

Un appartamento venduto senza che il proprietario ne sapesse nulla. È la truffa realizzata a Napoli da un 44enne, inquilino dell'appartamento in via Cariteo nel quartiere Fuorigrotta, che ha chiesto al proprietario 79enne di poter effettuare alcune opere di ristrutturazione; al suo via libera.

