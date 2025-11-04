Tim Wellens e l'inferno di Pogacar al Tour | È andato persino in ospedale senza che nessuno lo sapesse

L'ultimo Tour de France è stravinto a mani basse da Pogacar. Che ha dovuto lottare anche contro un problema al ginocchio. Notizia oramai di pubblico dominio. Ciò che non si sapeva ancora è quanto rivelato dal suo compagno di squadra Tim Wellens sull'inferno vissuto da Tadej: "Mi disse, 'mi sta uccidendo.' Andò anche in ospedale, sul pullman capimmo che non stava bene. Pensammo anche al ritiro di squadra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

