Colpo degno di Totò Truffa ’62 | venduto appartamento senza che il vero proprietario ne sapesse nulla

Un caso di truffa immobiliare ha recentemente coinvolto un proprietario di un appartamento, ignaro della vendita fraudolenta. La vicenda vede un notaio, due acquirenti e due individui pronti a mettere in atto una frode complessa, che richiama le trame di un film di Totò. In questo breve approfondimento, analizzeremo i dettagli di questa truffa e le sue implicazioni legali, offrendo una panoramica chiara e precisa dell’accaduto.

Tempo di lettura: 3 minuti Un notaio, il proprietario di un appartamento, due acquirenti interessati all'acquisto e due persone in grado di mettere in piedi una truffa degna dell'intramontabile Totó. Sono questi i protagonisti di una vicenda incredibile che ruota intorno ad un'abitazione di Fuorigrotta, venduta senza che il (vero) proprietario ne sapesse nulla. Partiamo dall'inizio. Un 79enne di Chiaia possiede un appartamento in via Cariteo, quartiere Fuorigrotta, a pochi passi dallo stadio Maradona. All'interno un inquilino, un 44enne napoletano che paga regolarmente l'affitto dal 2022. L'uomo chiede al proprietario di poter effettuare alcune opere di ristrutturazione e, al suo via libera, gli chiede la documentazione della casa, i dati catastali e il suo documento di identità.

