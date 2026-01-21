Vania Vettorazzo muore a 21 anni dopo un malore in palestra

Vania Vettorazzo, 21 anni di Preganziol, è deceduta improvvisamente durante una sessione di pilates in palestra a Dosson di Casier. La giovane, colta da un malore, non ha potuto essere salvata. La notizia ha suscitato tristezza nella comunità, che si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile. Le circostanze della morte sono al vaglio delle autorità competenti.

CASIER - Vania Vettorazzo, 21enne di Preganziol, si trovava in palestra a Dosson di Casier per una sessione di pilates quando è stata stroncata da un malore fatale. La giovane studentessa universitaria e lavoratrice al Bacaro V di Quinto, non ce l'ha fatta. Trasportata al pronto soccorso in codice di massima gravità, è deceduta alcune ore dopo per un arresto cardiaco. La famiglia era appena arrivata in ospedale quando il medico ha dovuto dichiararne il decesso. Secondo quanto finora appreso, il malore sopraggiunto in giovane età potrebbe essere dovuto ad alcune complicazioni mediche, ma dovranno essere svolti degli accertamenti per riuscire a capire di che tipo.

