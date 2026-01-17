Malore improvviso alla guida Sofia muore a 21 anni

In un giorno di lutto a Mercato San Severino, si è verificato un malore improvviso alla guida che ha causato la tragica morte di Sofia Ansalone, 21 anni. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai conoscenti di questa giovane vittima, il cui decesso rappresenta una perdita improvvisa e dolorosa per tutti.

Mercato San Severino a lutto per la prematura morte di Sofia Ansalone, la 21enne tragicamente deceduta ieri, a bordo della sua auto, dopo aver perso il controllo della guida per un improvviso malore. Inutili, da parte dei sanitari, i tentativi di rianimare la giovane studentessa, residente della frazione Torello, che ha terminato la sua corsa impattando contro un furgone. La camera ardente è stata allestita presso la “Casa Funeraria Fiore” in via Dei Due Principati, mentre le esequie sono previste per oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 16:30, presso la Chiesa di S. Giovanni in Parco a Mercato San Severino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore improvviso alla guida, Sofia muore a 21 anni Leggi anche: Malore improvviso alla guida, Sofia muore a 21 anni: i funerali Leggi anche: Tragedia a Recale, malore improvviso mentre è alla guida: Vincenzo muore 60 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Malore improvviso alla guida, Sofia muore a 21 anni: i funerali; Malore improvviso mentre guida, muore ragazza di 21 anni a Mercato San Severino; Sofia Ansalone esce di casa, si sente male alla guida e muore a 21 anni: Mercato San Severino sotto choc; Mercato San Severino, muore a 21 anni dopo un malore improvviso: addio a Sofia. Malore improvviso alla guida mentre va al lavoro, Sofia Ansalone muore a 21 anni - Dramma a Mercato San Severino, dove una ragazza di 21 anni, Sofia Ansalone, è morta a bordo della sua auto dopo averne perso il controllo. msn.com

Malore alla guida poi va a sbattere, Sofia muore a 21 anni - Profondo dolore a Mercato San Severino per la tragica scomparsa di Sofia Ansalone, giovane di 21 anni, residente nella frazione di Torello. ilfattovesuviano.it

Malore mentre è alla guida, Sofia Ansalone muore a 21 anni - La comunità di Mercato San Severino è sconvolta per la prematura scomparsa di Sofia Ansalone, una giovane di appena 21 ... internapoli.it

La giovane aveva percorso solo poche decine di metri quando, con ogni probabilità a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo della sua auto - facebook.com facebook

Taranto, 25enne muore in casa dopo un malore improvviso: aveva partorito da pochi giorni x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.