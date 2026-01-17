Malore improvviso alla guida Sofia muore a 21 anni

In un giorno di lutto a Mercato San Severino, si è verificato un malore improvviso alla guida che ha causato la tragica morte di Sofia Ansalone, 21 anni. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai conoscenti di questa giovane vittima, il cui decesso rappresenta una perdita improvvisa e dolorosa per tutti.

Mercato San Severino a lutto per la prematura morte di Sofia Ansalone, la 21enne tragicamente deceduta ieri, a bordo della sua auto, dopo aver perso il controllo della guida per un improvviso malore. Inutili, da parte dei sanitari, i tentativi di rianimare la giovane studentessa, residente della frazione Torello, che ha terminato la sua corsa impattando contro un furgone. La camera ardente è stata allestita presso la “Casa Funeraria Fiore” in via Dei Due Principati, mentre le esequie sono previste per oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 16:30, presso la Chiesa di S. Giovanni in Parco a Mercato San Severino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

