Vania Vettorazzo, 21 anni, è deceduta in palestra a Dosson di Casier a causa di un infarto mentre praticava Pilates. La giovane si è improvvisamente sentita male durante l’attività e, nonostante il trasporto in ospedale, le sue condizioni si sono rivelate irreversibili. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale, che ricorda Vania come una ragazza giovane e attiva.

Una donna di 21 anni, Vania Vettorazzo, è morta nel pomeriggio del 20 gennaio a Dosson di Casier (Treviso) a causa di un malore improvviso. Al momento del decesso la vittima si trovava in palestra e stava partecipando a una lezione di pilates. Inutili i soccorsi: per la giovane non c’è stato nulla da fare. Il malore improvviso e i soccorsi: cosa è successo Il trasporto d'urgenza in ospedale e il decesso di Vania Cosa ha provocato la morte di Vania Vettorazzo Il cordoglio della sindaca di Preganziol Il malore improvviso e i soccorsi: cosa è successo Come riportato da Il Gazzettino, Vania Vettorazzo si trovava all’interno della palestra Bamboo, struttura che frequentava abitualmente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vania Vettorazzo morta in palestra a Dosson di Casier per un infarto, la 21enne stava facendo pilates

Vania Vettorazzo, malore in palestra mentre fa pilates e muore a 21 anniVania Vettorazzo, 21 anni di Preganziol, è deceduta improvvisamente durante una sessione di Pilates in palestra a Dosson di Casier.

Vania Vettorazzo muore a 21 anni dopo un malore in palestraVania Vettorazzo, 21 anni di Preganziol, è deceduta improvvisamente durante una sessione di pilates in palestra a Dosson di Casier.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Perde i sensi in palestra, soccorsa e portata in ospedale: muore una 21enne; Malore in palestra, muore a 21 anni; Malore in palestra, Vania muore in ospedale: aveva 21 anni; Vania Vettorazzo, malore in palestra mentre fa pilates e muore a 21 anni.

Muore a 21 anni mentre è in palestra a fare pilates, il fratello di Vania: Vogliamo sapere cosa è successoVania Vettorazzo è morta a 21 anni dopo aver avuto un malore mentre si trovava in palestra a fare pilates a Preganziol, in provincia di Treviso ... fanpage.it

Vania Vettorazzo morta a 21 anni: il malore al pilates in palestra e il decesso dopo il ricovero. Il fratello: «Stava bene, diteci cos’è successo»Vania Vettorazzo non ce l'ha fatta. «Non abbiamo idea di che cosa possa essere successo. Vania stava bene. Com’è possibile che il cuore di una ragazza così giovane ... msn.com

“Com’è possibile che il cuore di una ragazza così giovane si fermi di punto in bianco”. Vania Vettorazzo è morta a 21 anni mentre si trovava in palestra a fare pilates. La famiglia vorrebbe chiedere ulteriori accertamenti per capire quello che è successo - facebook.com facebook

Vania Vettorazzo #morta a 21 anni: il malore al #pilates in #palestra e il decesso dopo il ricovero. Il fratello: «Stava bene, d... x.com