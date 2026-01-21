Malore in palestra Vania muore a 21 anni

Vania, 21 anni, ha perso la vita a causa di un malore durante una sessione in palestra. Dopo aver accusato un arresto cardiaco, è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, ma purtroppo non è riuscita a salvarsi. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza durante l’attività fisica e l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Una terribile tragedia sconvolge in queste ore la comunità di Preganziol. Una ragazza di appena 21 anni, Vania Vettorazzo, è morta a causa delle complicanze seguite ad un malore da cui è stata colpita, nel pomeriggio diel 20 gennaio, mentre si trovava all'interno della palestra che frequentata, la "Bamboo" di via Volta, tra Dosson e Le Grazie. La giovane, studentessa universitaria di statistica all'Ateneo di Padova, è improvvisamente svenuta durante una lezione di pilates ed è stata assistita dai presenti che hanno lanciato l'allarme al 118. Secondo alcuni testimoni le condizioni della 21enne, che si era in un primo momento ripresa, non sembravano preoccupanti: il Suem ha inviato un'ambulanza ma in seguito anche l'automedica, per l'aggravarsi della situazione.

