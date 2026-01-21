Vania Vettorazzo i medici dell' ospedale chiedono un riscontro diagnostico per capire cos' è successo alla 21enne morta dopo un malore a pilates

Vania Vettorazzo, 21 anni, è deceduta dopo aver avuto un malore durante una sessione di pilates presso una palestra a Preganziol (Treviso). I medici dell’ospedale richiedono ulteriori accertamenti diagnostici per determinare le cause esatte dell’evento. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle attività sportive e sull’importanza di approfondire le circostanze di questo tragico episodio.

PREGANZIOL (TREVISO) - Un riscontro diagnostico per appurare con esattezza cosa sia successo a Vania Vettorazzo, morta a 21 anni dopo una sessione di pilates in palestra. Questo quanto richiesto dai medici dell'ospedale di Treviso che vogliono fare piena chiarezza su questa tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio. Un riscontro che ha solo una valenza tecnica di indagine all'interno della struttura sanitaria stessa. Subito dopo la lezione, la giovane è stata portata dalla palestra che frequentava con la mamma, in ospedale dai sanitari del Suem 118 che hanno provato invano a rianimarla per circa due ore per poi constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

