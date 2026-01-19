Gubbio risarcimento ai nipoti per la strage dei 40 Martiri
Il Tribunale Civile di Perugia ha riconosciuto il diritto al risarcimento a due fratelli di Gubbio per i danni subiti in relazione alla strage dei 40 Martiri. La sentenza, firmata dalla dottoressa Gaia Muscato, rappresenta un importante passo verso il riconoscimento della memoria storica e la giustizia per le vittime di quel tragico evento. Questa decisione sottolinea l'importanza di tutelare i diritti delle famiglie coinvolte.
Un verdetto che scrive una pagina di giustizia ritrovata e riafferma la memoria collettiva. Il Tribunale Civile di Perugia, con una sentenza della dottoressa Gaia Muscato, ha riconosciuto per la prima volta il diritto al risarcimento a due fratelli di Gubbio per i danni subiti a seguito della.
Gubbio, riconosciuto il risarcimento per la strage dei 40 MartiriIl Tribunale Civile di Perugia ha riconosciuto il diritto al risarcimento a due fratelli di Gubbio per i danni derivanti dalla strage dei 40 Martiri.
Vittima di strage nazista a Gubbio nel 1944: risarciti i nipoti - Il Tribunale civile di Perugia ha riconosciuto il diritto al risarcimento a due fratelli eugubini nell’ambito del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’u ... umbria24.it
