Valeria Marini querela Antonella Elia | Mi ha offeso profondamente ora aspetto giustizia

Valeria Marini ha presentato una querela contro Antonella Elia, accusandola di averla offesa profondamente. La decisione nasce dopo anni di tensioni e commenti critici tra le due showgirl. Ora, Marini attende che la giustizia faccia luce sulla vicenda, ponendo fine a una disputa che si protraeva da tempo. La vicenda mette in evidenza come le divergenze nel mondo dello spettacolo possano evolversi in questioni legali.

Lo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia ha superato il punto di non ritorno. Dopo anni di frecciatine, battute velenose e tensioni mai sopite, la showgirl stellare ha deciso di passare alle vie legali, depositando una querela per diffamazione contro la collega. L’annuncio è arrivato direttamente da Valeria Marini, ospite di Monica Setta nel programma Storie al bivio, in onda sabato 17 gennaio alle 15.30 su Rai2. “ Ho denunciato Antonella Elia, l’ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a Bellamà che mi hanno profondamente offeso “, ha dichiarato la Marini senza giri di parole. 🔗 Leggi su Screenworld.it

