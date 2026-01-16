Ho querelato Antonella Elia per diffamazione le sue dichiarazioni mi hanno profondamente offeso | Valeria Marini aspetta giustizia Cosa è accaduto

Valeria Marini ha annunciato di aver querelato Antonella Elia per diffamazione, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate a BellaMà che le hanno arrecato offesa. La showgirl attende ora di fare giustizia attraverso le vie legali. La vicenda, di cui si discuterà nel programma

“Ho denunciato Antonella Elia, l’ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a BellaMà che mi hanno profondamente offeso”, lo annuncia Valeria Marini a “ Storie al bivio “, il programma in onda sabato 17 gennaio alle 15.30 su Rai2. “Sabato scorso – il racconto della primadonna del Bagaglino nel salotto di Monica Setta – ho depositato la mia querela assistita dall’avvocato Laura Sgrò e adesso aspetto giustizia”. Il 6 gennaio Antonella Elia era stata ospite nel programma di Pierluigi Diaco: “Io avevo il dentino avvelenato. O me o lei, non possiamo starti simpatiche entrambe”, aveva dichiarato la showgirl rivolgendosi al conduttore con un chiaro riferimento alla collega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

