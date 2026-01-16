Valeria Marini querela Antonella Elia | Profondamente offesa Cosa è successo

Valeria Marini ha deciso di querelare Antonella Elia, definendosi “profondamente offesa” a seguito dei recenti scambi di battute e accuse tra le due showgirl. La controversia, iniziata nelle scorse settimane, ha coinvolto commenti e dissapori pubblici, portando ora a un atto legale. La vicenda evidenzia come tensioni tra figure pubbliche possano evolversi in procedimenti formali, mantenendo comunque un tono sobrio e rispettoso delle rispettive posizioni.

Valeria Marini annuncia di aver querelato Antonella Elia dopo il botta e risposta dei giorni scorsi. Le due showgirl nelle settimane passate si erano scontrate a distanza, fra battute, frasi e accuse. Ora arriva la svolta con la scelta della Marini di querelare la collega. Valeria Marini querela Antonella Elia. Ad annunciare la decisione di querelare Antonella Elia è stata la stessa Valeria Marini. Le sue dichiarazioni a Storie al bivio di Monica Setta, programma di Rai 2 in cui sarà ospite sabato 17 gennaio alle 15:30. "Ho denunciato Antonella Elia, l'ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a BellaMà che mi hanno profondamente offeso – ha raccontato la showgirl -.

