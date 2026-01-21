Valentino Valeria Marini | Suo stile rimarrà per sempre

Valeria Marini ricorda Valentino Garavani come un’icona di stile e eleganza. La sua presenza alla camera ardente di Roma sottolinea l’importanza del suo contributo nel mondo della moda, lasciando un’eredità indelebile. Valentino rimarrà per sempre una figura di riferimento, capace di segnare il costume e la raffinatezza italiana. Un tributo a un designer che ha definito un’epoca attraverso il suo stile unico e senza tempo.

“Un ricordo? Unico. Valentino ha lasciato e lascerà sempre un segno nello stile e nell’eleganza”. Così Valeria Marini, all’esterno della camera ardente di Valentino Garavani allestita in piazza Mignanelli a Roma, dove è arrivata con una rosa rossa. “Amava le donne e sapeva esaltarne l’eleganza – dice ancora la showgirl – ho vestito Valentino per momenti molto importanti come il Festival di Cannes “. “Valentino ha creato uno stile che rimarrà per sempre”, ha quindi aggiunto Marini, per poi concludere: “È magico “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Valentino, aperta la camera ardente: Alessandro Michele, Eleonora Abbagnato, Valeria Marini in visitaAlle 11 di oggi è stata aperta la camera ardente di Valentino presso la sua maison a Roma, dopo che già dalle 9 molte persone si erano radunate in coda.

