Come sta Alfonso Signorini è la domanda che rimbalza da giorni tra social e tv, mentre il caso legato a Fabrizio Corona continua ad allargarsi. A dare una risposta, almeno sul piano umano, è arrivata Valeria Marini: in una diretta Instagram la showgirl ha difeso il suo amico e ha raccontato che sta vivendo ore difficili. Intanto, tra presunte chat, video contestati e repliche incrociate, la vicenda ha superato i confini del gossip e ha acceso i riflettori anche su Procura, privacy e responsabilità mediatica. Soliel Sorge spiazza sullo “scandalo Signorini” La diretta Instagram di Valeria Marini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Come sta Alfonso Signorini: parla Valeria Marini

Leggi anche: Valeria Marini su Alfonso Signorini: “So come sono andate le cose”

Leggi anche: Come sta Alfonso Signorini? Parla l’amica: “Sta soffrendo moltissimo, la verità viene a galla”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le accuse di Fabrizio Corona e la risposta di Alfonso Signorini: «Ho già messo tutto in mano ai miei legali»; Alfonso Signorini e lo “scandalo” Gf: “Affido tutto ai miei legali”; Alfonso Signorini, bufera per le pesanti accuse di Fabrizio Corona. E il GF è a rischio; Fabrizio Corona: Ho raccolto più di 100 testimonianze contro Signorini.

Alfonso Signorini, l’avvocato: “Rammaricato per il fango che sta arrivando, ma l’unico indagato al momento è Corona” - L'avvocato di Alfonso Signorini parla dopo l'interrogatorio di Corona: "Rammaricato ma determinato, verità emergerà" ... fanpage.it