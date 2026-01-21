Valentino le rose bianche sulla bara | l' ex compagno Bruce Hoeksema veglia la salma con in braccio un carlino

A Piazza Mignanelli, la sala funeraria ospita la cerimonia per Valentino, con rose bianche e gigli che decorano la bara. L'ex compagno Bruce Hoeksema veglia la salma, tenendo in braccio un carlino. L’ambiente sobrio e semplice riflette rispetto e delicatezza, offrendo un momento di raccoglimento in un’atmosfera di sobria eleganza.

La sala all'interno di PM3 in piazza Mignanelli è semplice e bianca, adornata con rose e gigli immacolati che sono anche sospesi in un’installazione sulla bara di Valentino, in legno chiaro. Sul feretro un mazzo di rose bianche, intorno gli amici e i familiari vestiti di nero. L'ex compagno C'è anche Vernon Bruce Hoeksema, fondatore dell’omonimo brand di accessori di lusso ed ex compagno di Garavani. In braccio ha un cane, uno dei carlini cari a Valentino. I carlini dello stilista sono diventati negli anni iconici quasi quanto i suoi abiti: nel cordoglio li hanno citati Gwyneth Paltrow («Amava la bellezza, la sua famiglia, le sue muse, i suoi amici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Bruce Hoeksema, chi è il compagno di Valentino: grande amore dopo l’addio a GiammettiBruce Hoeksema è il compagno di Valentino Garavani, dopo la fine del suo rapporto con Giancarlo Giammetti.

Valentino Garavani, gli amori di una vita, da Giammetti a HoeksemaValentino Garavani, stilista di fama internazionale, ha sempre privilegiato la riservatezza sulla sua vita privata.

