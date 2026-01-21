A Roma si apre la camera ardente dedicata a Valentino Garavani, allestita presso la sede della sua fondazione in piazza Mignanelli 23. L’interno della sala offre un’occasione di raccoglimento e riflessione per i numerosi visitatori che desiderano rendere omaggio allo stilista. Le immagini mostrano gli spazi dell’allestimento, nel rispetto della memoria e del talento di Valentino Garavani.

(LaPresse) A Roma la camera ardente di Valentino Garavani, allestita presso la sede della sua fondazione in piazza Mignanelli 23. Sarà aperta sia oggi che domani, giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. Il funerale invece si terrà venerdì 23 gennaio alle 11 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 sempre a Roma. Queste le immagini ufficiali dall’interno della sala che ospita il feretro del celebre stilista, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni, diffuse dall’organizzazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valentino, la camera ardente a Roma: le immagini dall'interno della sala

Valentino, aperta la camera ardente a Roma. L’omaggio all’‘ultimo imperatore’ della modaA Roma è stata aperta questa mattina la camera ardente di Valentino, celebre stilista scomparso lunedì all’età di 93 anni.

?Valentino, l?addio all?imperatore della moda: Roma si prepara, la camera ardente e il funeraleRoma si prepara a ricordare Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Valentino Garavani, funerali il 23 gennaio: camera ardente presso PM23 a Roma; Sito Istituzionale | Camera ardente Valentino, divieti di transito in Centro; Valentino Garavani: dove e quando l’ultimo saluto; Valentino e Roma, storia di un amore eterno.

Valentino, aperta a Roma la camera ardente: rose bianche e commozioneSi è aperta questa mattina intorno alle 11 la camera ardente dello stilista Valentino Garavani, morto lunedì 19 gennaio. In coda centinaia di persone, tra italiani e stranieri. Allestita presso PM23 ... adnkronos.com

Valentino, la camera ardente: Eleonora Abbagnato e Alessandro Michele, chi c’era per l’ultimo salutoVenerdì si svolgeranno i funerali dello stilista, morto a 93 anni. La camera ardente resterà aperta oggi e domani dalle 11 alle 18 in piazza Mignanelli a Roma. Amici, colleghi, collaboratori, familiar ... fanpage.it

La camera ardente di #Valentino: "Total white" e gli amati carlini x.com

Valentino, Bruce Hoeksema lascia camera ardente con i carlini: "Devastato" L'ex compagno dello stilista senza parole alla camera ardente - facebook.com facebook