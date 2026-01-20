?Valentino l?addio all?imperatore della moda | Roma si prepara la camera ardente e il funerale

Roma si prepara a ricordare Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni. La città, simbolo della sua eleganza e creatività, si appresta ad accogliere la camera ardente e il funerale dello stilista. Un momento di commozione e riflessione per un’icona della moda che ha lasciato un’impronta duratura nel panorama internazionale.

Roma si ferma per salutare Valentino Garavani. Dopo la scomparsa dello stilista a 93 anni, la città che più di ogni altra ha incarnato il suo amore per la bellezza diventa il centro del commiato a una leggenda della moda mondiale. I funerali Le esequie si terranno venerdì, 23 gennaio 2025, alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, luogo solenne e simbolico per l’ultimo saluto all’uomo che ha reso il Made in Italy sinonimo di eleganza assoluta. 🔗 Leggi su Leggo.it

Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda. Lo stilista aveva 93 anni - Una nota della sua Fondazione ha dato la notizia: “Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. tg24.sky.it