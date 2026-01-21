Valentino aperta la camera ardente a Roma L’omaggio all’‘ultimo imperatore’ della moda

A Roma è stata aperta questa mattina la camera ardente di Valentino, celebre stilista scomparso lunedì all’età di 93 anni. L’evento rappresenta un momento di ricordo e riconoscimento per l’impatto duraturo del suo lavoro nel mondo della moda. La camera ardente rimarrà aperta per accogliere amici, colleghi e appassionati che desiderano rendere omaggio a una figura di spicco del settore.

Roma, 21 gennaio 2026 – Aperta stamattina la camera ardente dello stilista Valentino, morto lunedì oggi all’età di 93 anni. Oggi e domani, dalle 11 alle 18, l’omaggio all’‘ultimo imperatore’ della moda, presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, dalle 11 alle 18. Il funerale si terrà venerdì gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, sempre a Roma. Le dirette di Quotidiano Nazionale (4) (atex.dam.standard.Video - p.DamVideoScripted) In occasione dei giorni di commemorazione e fino alla data dei funerali, la media company Urban Vision Group rende omaggio a Valentino, con un messaggio diffuso sui maxi led screen nelle principali città italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Valentino, a Roma l'ultimo omaggio all'imperatore della moda

