Vacri locali comunali in affitto a San Vincenzo | pubblicato l’avviso per l’asta pubblica

Il Comune di Vacri ha pubblicato un avviso per l’asta pubblica finalizzata all’affitto di locali comunali situati in località San Vincenzo. La procedura offre l’opportunità di ottenere la locazione di un immobile di proprietà comunale, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione. Per ulteriori dettagli e requisiti, si consiglia di consultare il testo ufficiale dell’avviso pubblicato.

Si tratta dei locali all’interno del “Centro polivalente San Vincenzo”, in via San Vincenzo n. 6 Il Comune di Vacri ha avviato una procedura di asta pubblica per l’assegnazione in locazione di un immobile di proprietà comunale situato in località San Vincenzo. Si tratta dei locali all’interno del “Centro polivalente San Vincenzo”, in via San Vincenzo n. 6. L’iniziativa, deliberata dalla Giunta comunale il 13 gennaio scorso, punta a valorizzare il patrimonio pubblico con progetti sostenibili e funzionali. Il canone base di locazione è fissato in 500 euro mensili, per un periodo che va dal 30 aprile 2026 al 30 aprile 2032.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Cascina, un immobile in comodato gratuito alle associazioni locali: pubblicato l'avvisoIl Comune di Cascina ha pubblicato un avviso per l’individuazione di un’associazione di volontariato o promozione sociale interessata a usufruire di un immobile in comodato gratuito.

Cascina, un immobile in comodato gratuito alle associazioni locali: pubblicato l'avvisoIl Comune di Cascina ha pubblicato un avviso per l’assegnazione in comodato gratuito di un immobile alle associazioni locali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Vacri, locali comunali in affitto a San Vincenzo: pubblicato l’avviso per l’asta pubblicaIl Comune di Vacri ha avviato una procedura di asta pubblica per l’assegnazione in locazione di un immobile di proprietà comunale situato in località San Vincenzo. Si tratta dei locali all’interno del ... chietitoday.it

Oggi è stato pubblicato L'AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITÀ SAN VINCENZO adiacente agli impianti sportivi appena ristrutturati. L'amministrazione mette a disposizione un vero e propri - facebook.com facebook