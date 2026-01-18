Cascina un immobile in comodato gratuito alle associazioni locali | pubblicato l' avviso

Il Comune di Cascina ha pubblicato un avviso per l’assegnazione in comodato gratuito di un immobile alle associazioni locali. La procedura mira a individuare un’organizzazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale per stipulare una convenzione. L’obiettivo è favorire la realizzazione di attività sociali, ricreative e culturali negli spazi comunali di via Tosco, promuovendo la partecipazione e l’impegno della comunità.

Il Comune di Cascina ha pubblicato una procedura comparativa per l'individuazione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale al fine di stipulare una convenzione per la realizzazione di attività sociali, ricreative e culturali negli spazi comunali in via Tosco Romagnola 1921. I locali si prestano ad accogliere attività e servizi di tipo sociale, ricreativo e culturale, a beneficio della comunità locale e in coerenza con le finalità di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore. L'amministrazione comunale intende mettere a disposizione, attraverso la stipula di un comodato d'uso a titolo gratuito, questo immobile e l'area verde collegata quale contributo in natura a sostegno delle attività promosse dal soggetto gestore, che si farà carico delle spese di manutenzione ordinaria e delle utenze dell'immobile.

