Ursula Von der Leyen ha dichiarato che l’Artico non è mai stato una priorità, annunciando una strategia per il Nord prevista solo per fine anno. Nel frattempo, si discutono ipotesi di alleanze militari alternative, come quella con Kiev, sollevando interrogativi sulla direzione delle politiche europee e sulla relazione con gli Stati Uniti. La questione evidenzia le sfide e le complessità delle scelte strategiche dell’Unione Europea in ambito geopolitico.

Ursula Von der Leyen annuncia una strategia per il Nord, ma uscirà solo per «fine anno». Intanto circola un’idea scellerata: alleanza militare con Kiev al posto di Washington. Non si sa ancora se l’Ue sparerà col bazooka a Trump; nell’attesa, le tocca fustigarsi da sé. Ieri, dal palco del Forum di Davos, Ursula von der Leyen è stata costretta ad ammettere un’umiliante ovvietà: prima che il puzzone della Casa Bianca facesse casino, nel Vecchio continente nessuno si filava la Groenlandia. Manco la Danimarca, che ora vuol tenersela stretta come fosse la Fiume dei legionari di D’Annunzio. L’Artico, ha confermato la presidente della Commissione, «non era» una priorità nemmeno quando lei aveva «iniziato a preparare» il discorso per il summit elvetico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ursula confessa: «L’Artico mai stato una priorità». E l’Ue delira: Nato senza Usa

La via italiana all’Artico: cooperazione, pace e sviluppo. Meloni: «Deve essere sempre più una priorità per Ue e Nato»L’Italia promuove una strategia per l’Artico focalizzata su cooperazione, pace e sviluppo.

Meloni: “Artico sia priorità per UE e Nato”Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l'importanza strategica dell’Artico, definendo questa regione una priorità per l’Italia, l’Unione Europea e la NATO.

