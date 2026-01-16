Meloni | Artico sia priorità per UE e Nato

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l'importanza strategica dell’Artico, definendo questa regione una priorità per l’Italia, l’Unione Europea e la NATO. Durante la presentazione della Politica Artica Italiana, Meloni ha evidenziato l’approccio a tutto tondo dell’Italia verso l’Artico, riconoscendone il ruolo cruciale nella competizione geopolitica globale. La regione, infatti, rappresenta un’area di crescente interesse e attenzione internazionale.

Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana. "L'Italia non ha mai considerato l'Artico come un'area remota e senza alcun interesse. Al contrario noi abbiamo sempre guardato a questo quadrante del mondo per quello che effettivamente è: una regione strategica dove si intrecciano economia, ambiente, ricerca, energia e oggi più che mai sicurezza e difesa", prosegue Meloni. L'Italia "intende continuare a fare la propria parte per preservare l'Artico come area di pace, cooperazione e prosperità – afferma ancora il premier -.

