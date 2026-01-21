Uomini e Donne | Nicole Belloni dopo la scelta di Flavio La mia favola ha ufficialmente inizio

Nicole Belloni, dopo aver fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ha condiviso sui social un messaggio riflessivo e le prime immagini insieme a Flavio Ubirti. La sua testimonianza segna l’inizio di un nuovo percorso, segnato da emozioni sincere e da un legame che si consolida. Un momento importante per Nicole, che si apre a questa nuova fase della sua vita, con sincerità e senza eccessi.

Dopo la messa in onda della scelta a Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice torna sui social con un lungo messaggio emozionante e le prime foto di coppia insieme a Flavio Ubirti. La scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne è andata in onda solo ieri, ma nella realtà la storia con Nicole Belloni è iniziata già da diverse settimane. Poco dopo la fine della registrazione, infatti, l'ex corteggiatrice ha condiviso il primo selfie di coppia sui social, raccontando le sue emozioni dopo la conclusione del percorso nel dating show di Maria De Filippi. Nonostante il pubblico abbia scoperto solo ora l'epilogo del trono che risale al 15 dicembre, Flavio e Nicole appaiono già molto affiatati e complici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

