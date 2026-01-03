Nicole Belloni e Flavio Ubirti, protagonisti di Uomini e Donne, sono al centro dell’attenzione anche prima della messa in onda della loro scelta. Recentemente, Nicole ha condiviso un gesto sui social che ha attirato l’interesse dei follower, alimentando curiosità sulla loro relazione. La coppia, già molto discussa, continua a suscitare interesse, lasciando in sospeso le aspettative del pubblico per l’appuntamento televisivo.

Nicole Belloni e Flavio Ubirti sono già la coppia che fa più parlare, anche se il pubblico di Uomini e Donne deve ancora vedere in tv la scelta. Le registrazioni di dicembre 2025, che andranno in onda a gennaio 2026, hanno infatti decretato l’esito del percorso del tronista, arrivato dopo una lunga riflessione. Nel frattempo, però, Nicole ha lasciato un indizio social che molti hanno letto come un messaggio chiarissimo sul momento che sta vivendo con Flavio. Grave lutto per una protagonista del trono classico 2025-2026 Uomini e Donne: la registrazione della scelta di Flavio Ubirti. La decisione di Flavio Ubirti sarebbe maturata ai primi di dicembre, dopo settimane di dubbi e confronti, e sarebbe stata poi “formalizzata” nelle registrazioni che il pubblico vedrà a gennaio 2026. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Uomini e Donne, Nicole Belloni e Flavio Ubirti: gesto social di lei dopo la scelta

