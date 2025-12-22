Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo la scelta a Uomini e Donne | come vanno le cose

Dopo la registrazione del 15 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato la sua scelta, optando per Nicole Belloni. Al momento, non sono ancora disponibili dettagli ufficiali su come stiano proseguendo le loro relazioni o eventuali sviluppi successivi.

Nella registrazione del 15 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha compiuto la sua scelta, la quale è ricaduta su Nicole Belloni. I due hanno lasciato il programma insieme per dare vita ad una relazione lontano dai riflettori. A distanza di circa una settimana, cosa si sa sul loro conto? Come stanno andando le cose? Ecco cosa sta succedendo. Ecco come stanno andando le cose tra Flavio e Nicole dopo la scelta a Uomini e Donne. Dopo la scelta avvenuta negli studi di Uomini e Donne, Flavio Ubirti e Nicole Belloni sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Poiché la puntata in questione non è ancora andata in onda, i due non possono rendere pubblica la loro relazione, tuttavia, mediante vie traverse, sono comunque emerse delle indiscrezioni inerenti il loro rapporto.

