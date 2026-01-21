L'iniziativa promuove un nuovo approccio alla detenzione, considerando il carcere come un’opportunità di reinserimento. Giorgio Leggieri, direttore del carcere di Bollate, ha sottolineato l’importanza di vedere la detenzione come un momento di potenzialità, durante l’incontro con rappresentanti delle aziende di Confimprese. Un passo verso l’occupazione e l’inclusione, anche oltre le sbarre.

"Vedere il carcere non come fardello ma come una potenzialità". È il messaggio lanciato da Giorgio Leggieri, direttore del carcere di Bollate, durante l’incontro tra detenuti e i rappresentanti delle dieci aziende di Confimprese che ieri hanno visitato la struttura. "C’è un settore di imprese che non è ancora stato esplorato, quello del retail. Questo incontro vuole contribuire a fare in modo che pur con tutte le difficoltà, ci possano essere momenti di riscatto. È un vantaggio anche per il sistema impresa". Dentro e fuori dalle mura del carcere per la casa di reclusione di Bollate il lavoro è un’abitudine quotidiana per molti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’occupazione oltre le sbarre. Per molti è già un’abitudine

Oltre venti italiani ancora detenuti in Venezuela: chi c’è ancora dietro le sbarre oltre ad Alberto TrentiniA oggi, sono 26 gli italiani o italo-venezuelani ancora detenuti in Venezuela, dopo la recente liberazione di Biagio Pilieri e Luigi Gasperin.

Parcheggio di piazzale Africa, le sbarre mai entrate in funzione sono già malconce | FOTOIl parcheggio di piazzale Africa, situato nella zona dei palazzi di vetro delle Pietrare, continua a presentare problemi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Blog | In Italia 795 mila persone all'anno rinunciano a cercare lavoro - Alley Oop; Un’occupazione oltre le sbarre. Per molti è già un’abitudine; Lavoro, 1 milione di occupati in più dal 2022 e meno contratti a termine: i dati Unimpresa; Lavoro, fine della corsa e nuove incognite, occupazione ai massimi, ma il 2026 si apre con segnali di rallentamento.

Lavoro, oltre un milione di nuovi occupati in 3 anniIn tre anni sono stati creati in Italia oltre un milione di posti di lavoro. Un trend che, secondo l’ultimo studio di Unimpresa, testimonia una dinamica occupazionale solida. Il ... ilmessaggero.it

OLTRE L’OCCUPAZIONE RECORD/ La qualità del lavoro da riscoprire (anche per i sindacati)L'occupazione continua a crescere negli ultimi anni nel nostro Paese, ma occorre riflettere sul concetto di qualità del lavoro ... ilsussidiario.net

Cipro alla guida dell'Ue: "Oltre all'occupazione c'è di più". Il presidente @Christodulides: "Lavoreremo per un'Europa più autonoma". #ANSAEuropa #cipro x.com

Live alle 20.30 su LiberiOltre Occupazione: Cala o Sale | Economia del Lunedì EP9 con Riccardo Trezzi Torna l'appuntamento con Economia del Lunedì, la nostra rubrica di approfondimento sui temi economici italiani e internazionali. In questo episodio con - facebook.com facebook