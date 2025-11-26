Mezza tonnellata di carne conservata nei bagagliai di auto | maxi sequestro al Mercato Esquilino

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mezza tonnellata di carne chiusa in sacchi e nascosta nei bagagliai al Mercato Esquilino di Roma. È la scoperta fatta dagli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Mezza Tonnellata Carne Conservata