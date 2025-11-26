Mezza tonnellata di carne conservata nei bagagliai di auto | maxi sequestro al Mercato Esquilino
Mezza tonnellata di carne chiusa in sacchi e nascosta nei bagagliai al Mercato Esquilino di Roma. È la scoperta fatta dagli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Mercato Esquilino: sequestrata mezza tonnellata di carne stipata nei bagagliai dei veicoli all’interno dell'autorimessa #PoliziaRomaCapitale Erano in sosta nell’autorimessa del nuovo mercato Esquilino, le due auto e il furgone che contenevano all’interno dei - facebook.com Vai su Facebook