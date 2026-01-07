miss mamma ecco il calendario protagoniste le vincitrici del concorso

È stato recentemente presentato a Bellaria il calendario 2026 di Miss Mamma Italiana, con le vincitrici del concorso come protagoniste. L’evento si è svolto al Christmas Space, allestito in piazza Matteotti durante le festività natalizie, offrendo un’occasione per celebrare le mamme e il loro ruolo nella società.

È stato presentato in questi giorni a Bellaria il calendario 2026 di Miss Mamma Italiana. L’evento si è andato in scena al Christmas Space, allestito in piazza Matteotti durante le festività natalizie. Il calendario, che accompagnerà il pubblico fino a gennaio 2027, vede come protagoniste le vincitrici della Finale nazionale 2025 del concorso, svoltasi la scorsa estate proprio nella città di Panzini, capitanate da Sara Besutti, eletta Miss Mamma Italiana 2025 e scelta anche come volto di copertina. Il concorso, ideato da Paolo Teti e giunto alla 33esima edizione e la prima competizione di bellezza e simpatia dedicato alle mamme tra i 25 e i 45 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

