Presentato il Calendario 2026 di Miss Mamma Italiana

È stato presentato il Calendario 2026 di “Miss Mamma Italiana” durante l’evento natalizio al Christmas Space di Bellaria, situato in Piazza Matteotti. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni delle festività nella Riviera Romagnola, offrendo un’occasione per valorizzare le mamme italiane attraverso un progetto che unisce tradizione e comunità. La presentazione si è svolta in un’atmosfera sobria, nel rispetto delle normative e delle tradizioni locali.

Al Christmas Space di Bellaria, allestito in occasione delle festività natalizie in Piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola, la Società Te.Ma Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e di Fondazione Verdeblu, ha.

