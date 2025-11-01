Firmata la convenzione fra il liceo classico e l' associazione Alumni liceo ginnasio D' Annunzio per riqualificare la biblioteca

Firmata la convenzione fra il liceo classico D'Annunzio di Pescara con la dirigente scolastica Antonella Sanvitale, e l'associazione “Alumni Liceo Ginnasio Gabriele d’Annunzio – Pescara” ats eps rappresentata da Marzio Maria Cimini, per riqualificare la biblioteca dell'istituto. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

