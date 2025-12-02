De Rensis da Giletti | Ecco cosa c' è sotto la mano di Chiara bomba in tv

L’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi (condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi), è intervenuto a “Lo stato delle cose” su Rai3 per commentare gli ultimi sviluppi dell’inchiesta riaperta a Pavia su Andrea Sempio.Il punto centrale è il DNA maschile trovato sotto le unghie di Chiara (indice e medio di entrambe le mani), che secondo le anticipazioni della perizia disposta dal Tribunale risulterebbe compatibile con la linea paterna di Sempio.De Rensis ha sottolineato l’importanza di questa scoperta: "Il DNA ritenuto compatibile con la linea paterna di Sempio è presente su due dita di due mani diverse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

