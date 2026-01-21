Software-spia nei pc di 40mila magistrati La denuncia di Report a Nordio e la replica | Pattumiera di fake news

Recenti indagini segnalano l'installazione di un software di sorveglianza su circa 40.000 computer di magistrati italiani. Report ha denunciato questa presunta attività, mentre le autorità hanno respinto le accuse definendole fake news. È importante valutare con attenzione le fonti e i fatti per comprendere eventuali rischi per la privacy e la sicurezza delle istituzioni giudiziarie.

Sul caso sollevato dal programma di Rai 3 insorgono le opposizioni: "Governo di spioni, Meloni venga in aula a spiegare". Il ministro: "Da Ranucci accuse surreali per orientare maldestramente l’opinione pubblica" Un "programma informatico che può permettere di videosorvegliare i magistrati" sarebbe stato installato su circa 40mila computer dell'amministrazione giudiziaria. È la pesantissima accusa rivolta al ministero di Carlo Nordio dal programma Report, che sui social ha diffuso alcune anticipazioni della nuova inchiesta che sta sollevando una bufera nelle stanze di via Arenula e tra i banchi di Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Today.it «Software spia nei pc dei magistrati», l’ultima denuncia di Report: «Il ministero fu avvertito: Palazzo Chigi silenziò il problema»Recenti inchieste hanno rivelato l’installazione di un software spia sui circa 40. Report rivela: “Un software sui pc per spiare i magistrati”: le anticipazioniUn nuovo report di Rai3 rivela l’esistenza di un software installato sui computer di procure e tribunali, progettato per monitorare i magistrati senza lasciare tracce. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Software spia sui PC dei magistrati: la rivelazione di Report. Software spia sui PC dei magistrati: la rivelazione di ReportReport anticipa l'inchiesta su un software spia nei tribunali: accesso remoto ai computer dei magistrati, arriva la smentita del ministro. msn.com Report: 'Sui pc di procure e tribunali software spia che non lascia traccia'Dal 2019 - prosegue - i tecnici del dipartimento tecnologica del Ministero della Giustizia lo hanno installato su tutti i dispositivi presenti nelle Procure, Tribunali, uffici giudiziari d'Italia, ... ansa.it L'iniziativa è dell'europarlamentare e giornalista Sandro Ruotolo. Sono decine gli utenti italiani allertati da Meta e Apple perché nel mirino dei software spia, tanti ancora sconosciuti. L'appello alle vittime: “Denunciate” - facebook.com facebook L'iniziativa è dell'europarlamentare e giornalista Sandro Ruotolo. Sono decine gli utenti italiani allertati da Meta e Apple perché nel mirino dei software spia, tanti ancora sconosciuti. L'appello alle vittime: “Denunciate” x.com

