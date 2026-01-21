Software spia nei pc dei magistrati l’ultima denuncia di Report | Il ministero fu avvertito | Palazzo Chigi silenziò il problema

Recenti inchieste hanno rivelato l’installazione di un software spia sui circa 40.000 computer dell’amministrazione giudiziaria italiana, coinvolgendo magistrati e dipendenti. Nonostante le segnalazioni, il problema sarebbe stato ignorato dalle autorità superiori, incluso il Palazzo Chigi. Questa situazione solleva importanti questioni sulla sicurezza digitale e sulla tutela della privacy nel settore giudiziario, richiedendo un’analisi approfondita delle misure di protezione adottate.

Un software spia che non lascia traccia è stato installato sui circa 40 mila computer dell’amministrazione giudiziaria, dai dipendenti non togati fino ai giudici e magistrati di ogni ordine e grado. È l’esclusiva di Report, il programma di inchiesta di Sigfrido Ranucci che andrà in onda domenica su Rai3, che è in grado di dimostrarlo con documenti e testimonianze audio video. Il programma informativo installato – si legge nell’anticipazione della puntata – si chiama ECMSCCM ( Endpoint Configuration Manager, System Center Configuration Manager ). «È un prodotto della Microsoft – spiega Report – che serve a gestire in modo centralizzato dispositivi, ideato per la gestione di totem, o postazioni di un supermercato, non certo per le postazioni più sensibili dal punto di vista della sicurezza».🔗 Leggi su Open.online

