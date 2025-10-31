Da Molfetta ad Hoboken | la Madonna dei Martiri un ponte tra generazioni

Ogni settembre, Hoboken (New Jersey) si trasforma in un angolo di Puglia grazie all’Hoboken Italian Festival, evento che affonda le sue radici nella devozione per la Madonna dei Martiri. Una tradizione che da quasi un secolo viene mantenuta viva dai tanti emigrati pugliesi – in particolare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

