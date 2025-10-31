Da Molfetta ad Hoboken | la Madonna dei Martiri un ponte tra generazioni

Ogni settembre, Hoboken (New Jersey) si trasforma in un angolo di Puglia grazie all’Hoboken Italian Festival, evento che affonda le sue radici nella devozione per la Madonna dei Martiri. Una tradizione che da quasi un secolo viene mantenuta viva dai tanti emigrati pugliesi – in particolare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondisci con queste news

Andiamo assieme ad Hoboken, la cittadina che affaccia sul fiume Hudson famosissima perché ha accolto tanti italiani negli anni (molti di Molfetta), ed ora viene riscoperta da tanti newyorkesi che preferiscono vivere qua e andare ogni tanto a Manhattan - facebook.com Vai su Facebook

Molfetta e Hoboken unite per i festeggiamenti in onore della Madonna dei Martiri - Dal mare Adriatico del porto di Molfetta fino alle rive del fiume Hudson in New Jersey, di fronte a New York City, l’abbraccio di fede e di cultura pugliese e italiana ha avvolto la Madonna ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Molfetta e New York insieme nel segno della Madonna dei Martiri - Dal mare Adriatico del porto di Molfetta fino alle rive del fiume Hudson in New Jersey, di fronte a New York City, l’abbraccio di fede e di cultura pugliese e italiana ha avvolto la Madonna dei ... Segnala rainews.it

Hoboken Festival: in America c'è una festa "pugliese" a cui partecipano 100mila persone. Quando si celebra e perché la Madonna dei Martiri - Da 98 anni i molfettesi residenti in America celebrano a inizio settembre la "Madonna dei Martiri". Riporta quotidianodipuglia.it