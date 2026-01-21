Ue-Mercosur il Parlamento Europeo rimanda l’accordo alla Corte di Giustizia

Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare l'esame dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur alla Corte di Giustizia dell’UE. La verifica riguarda la conformità del trattato ai Trattati europei, garantendo un’analisi approfondita e conforme alle normative vigenti. La decisione riflette l’attenzione alle procedure legali e alla trasparenza nelle relazioni commerciali tra le parti.

(Adnkronos) – Il Parlamento europeo ha rinviato l'accordo commerciale tra l'Ue e il blocco Mercosur alla Corte di giustizia dell'Ue per verificarne l'aderenza ai Trattati. La mozione, presentata dal gruppo della Sinistra (The Left) e altri europarlamentari, è passata con 334 sì, 324 no e 11 astenuti. Il voto di ratifica dell'Eurocamera è dunque bloccato.

Mercosur, no dal Parlamento europeo. Schiaffo clamoroso. Ora l'accordo passa alla Corte UeL'Eurocamera ha approvato con 334 voti a favore 324 contrari e 11 astenuti la richiesta di inviare il testo dell'accordo commerciale Ue-Mercosur alla Corte di giustizia dell'Unione europea per un pare ...

Commercio mondiale Ue: accordo Mercosur parte male, il parlamento lo bloccaIl Parlamento europeo ha deciso oggi di deferire il trattato alla Corte di giustizia dell'Ue, per una verifica preliminare di legalità. Il provvedimento, che blocca di fatto l'entrata in vigore ...

Fonti riportano che domani i leader europei discuteranno dell'accordo Ue-Mercosur al vertice Ue, dopo che il Parlamento europeo ha deciso il rinvio alla Corte di giustizia Ue. La Commissione europea potrebbe applicare provvisoriamente l'accordo.

"No agli accordi tossici", "Stop Mercosur", "Von der Leyen Go Home!". Tra slogan, striscioni e trombette, migliaia di agricoltori con i loro trattori hanno manifestato martedì davanti al palazzo del Parlamento europeo a Strasburgo

