Ue-Mercosur | Alfieri ' è scelta strategica ricorso indebolisce Ue'

L’accordo tra Ue e Mercosur rappresenta una decisione strategica per l’Europa, finalizzata a creare il più grande blocco commerciale al mondo. Questa scelta mira a rafforzare il multilateralismo, favorire la crescita economica e aumentare l’influenza internazionale dell’Unione. Tuttavia, i ricorsi contro l’accordo potrebbero indebolire questa prospettiva, mettendo a rischio i benefici attesi e la stabilità delle relazioni commerciali.

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “Creare il più grande blocco commerciale al mondo è una scelta strategica per l'Europa: rafforza il multilateralismo, genera crescita e aumenta il nostro peso globale. Il voto negativo di oggi a Bruxelles ne rallenta il percorso ed è una scelta sbagliata: rimandare l'entrata in vigore dell'accordo UE–Mercosur indebolisce l'Unione in un momento geopolitico delicato. Anche questa volta ha prevalso una tattica dilatoria che danneggia la credibilità dell'UE come partner commerciale e ci fa perdere un'opportunità strategica. L'Italia dovrebbe seguire l'esempio del cancelliere tedesco Mertz che ha chiesto di applicare il trattato in via transitoria”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

