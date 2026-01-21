Uccise il compagno con una coltellata al cuore | chiesti 14 anni per Stella Boggio ‘Accettò il rischio di ucciderlo’

Mercoledì 21 gennaio 2026 si svolge davanti alla Corte d’Assise di Monza il processo a Stella Boggio, accusata di aver ucciso il compagno Marco Magagna con una coltellata al cuore. La donna, 34 anni, interior designer, è imputata per omicidio e rischia una condanna a 14 anni di carcere. Il dibattimento esamina i dettagli di un episodio che ha sconvolto la comunità locale, con l’accusa che abbia accettato il rischio di uccidere.

Il processo davanti alla Corte d'Assise di Monza. È in corso questa mattina, mercoledì 21 gennaio 2026, davanti alla Corte d'Assise di Monza, il processo a carico di Stella Ovidia Boggio, 34 anni, interior designer, imputata per l'omicidio del compagno Marco Magagna, 38enne originario di Arese. Il pubblico ministero Alessio Rinaldi ha chiesto per l'imputata una condanna a 14 anni di reclusione, ritenendo sussistenti le attenuanti generiche, considerate prevalenti rispetto all'aggravante del legame affettivo con la vittima, che avrebbe potuto portare alla pena dell'ergastolo. L'omicidio nella notte dell'Epifania 2025.

