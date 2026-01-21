Turroni al Trofeo delle Regioni Lucchi e Amadori al Garattoni

La Cesena Basket 2005 conferma il suo impegno nel settore giovanile, patrimonio del club. Turroni partecipa al Trofeo delle Regioni, mentre Lucchi e Amadori sono impegnati al torneo Garattoni. Questi appuntamenti rappresentano un’importante occasione di crescita e confronto per i giovani atleti, sottolineando la costante attenzione della società allo sviluppo del talento locale.

La Cesena Basket 2005 sta intanto continuando a ottenere risultati dal suo settore giovanile, da sempre fiore all'occhiello del club. Lo dimostra il fatto che la prima squadra impegnata nel campionato di Divisione Regionale 1 è composta in larghissima parte da atleti del vivaio che allo stesso tempo sono impegnati pure nel campionato under 19. A loro si aggiungono senior che in tanti casi sono cresciuti sul parquet del PalaIppo. Le soddisfazioni arrivano però anche dai giovanissimi. Lo dimostrano i riconoscimenti recentemente ricevuti da tre atleti, che hanno trascorso le festività natalizie impegnati in prestigiosi appuntamenti.

